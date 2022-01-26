Москва применит силу против Украины к середине февраля - Госдеп США

Вторжение России в Украину может быть в середине февраля – Венди Шерман. Фото: Reuters

Заместитель Государственного секретаря США, участница переговоров по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией Венди Шерман считает, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля этого года.

Об этом американская чиновник заявила во время дискуссии "Ялтинской Европейской стратегии" 26 января.

"Даже окружающие Путина люди не знают, какие у него планы. Но есть признаки, что он может использовать военные силы сейчас или в середине февраля. Мы знаем, что начинаются Олимпийские игры, будет церемония открытия 4 февраля, и Путин будет присутствовать там. Си Цзиньпин (глава КНР. - Gazeta.ua) наверняка просил, чтобы в это время не было нападения на Украину", - отметила Шерман.

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Она подчеркнула, Вашингтон готов к разным сценариям Кремля, и даже "к полному захвату Украины". По словам Шерман, США готовы действовать при любом развитии событий.

Политик заявила, что необходимо постоянно говорить о поддержке Украины

"Здесь вопрос не во вступлении Украины в НАТО. Украинцы сами должны определиться, хотят ли они вступить, и они определились. Особенно после 2014 года, когда начались военные действия. Выяснилось, что большинство украинцев преданы идеям демократии и хотят вступить в НАТО. Мы должны оказывать поддержку любыми путями, и должны заявлять, что будем постоянно поддерживать Украину, и что мы ничего не будем делать для Украины без Украины", - сказала Шерман.

Посольство Китая в России отрицает, что Си Цзиньпин просил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. По правилам, все страны должны соблюдать резолюцию ООН об Олимпийском перемирии - за семь дней до начала Олимпийских игр до семи дней после окончания Паралимпийских игр. Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля, а Паралимпиада завершится 13 февраля. То есть перемирие между странами должно продолжаться с 28 января по 20 февраля. Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днипро, Одесса и Харьков, заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк. По его словам, РФ попытается вторгнуться уже 20 февраля.