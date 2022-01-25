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вторник, 25 января 2022 18:34

Россия начала перебрасывать своих десантников к границе с Украиной – СМИ

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Россия начала перебрасывать своих десантников к границе с Украиной – СМИ
Украинский военный из укрытия наблюдает за позициями российских оккупантов на Донбассе. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) получили первое подтвержденное видео перебрасывания российских десантников к границе с Украиной.

Об этом сообщили в Telegram СIT.

24 января в TikTok опубликовали очередное видео, снятое в Брянской области, с военной техникой, которую перевозят по железной дороге.

"Бронетехника на видео покрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли узнал на нем боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ. Всего состав везет 31 БМД-4М и 8 БТР-МДМ, что соответствует одному батальону.

Это первое подтвержденное видео перебрасывания десантников ближе к границе с Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, в состав поезда входят пять пассажирских вагонов, позволяющих перевозить более 250 человек. Также CIT насчитала на платформах восемь грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для десантных войск.

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Вагон следовал из Ивановской области, где дислоцирован гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, участвовавшей во введении войск ОДКБ в Казахстан.

Отмечается, что в любом масштабном вторжении десантники играют решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо как ударная пехота.

Именно так применяли десантные части в горячей фазе войны на Востоке Украины, добавили расследователи.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев".

Россия может атаковать по нескольким направлениям и захватить восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днипро, Одесса и Харьков, заявил командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк. По его словам, РФ будет пытается вторгнуться уже 20 февраля.

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25
января

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