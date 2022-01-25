Оккупанты ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

25 января вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого - тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из вражеских обстрелов был зафиксирован в сторону Авдеевки. Оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

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Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкого оккупационные войска били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пищевик боевики задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб 51-летний старший солдат Валерий Петренко. Погибший служил в 25-й воздушно-десантной Сечеславской бригаде.