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пятница, 14 января 2022 10:50

Военный из Львовской области семь лет не выходит на связь

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Военный из Львовской области семь лет не выходит на связь
На фото украинский защитник Роман Онищук. Седьмой год находится в плену русских оккупантов. Фото: t.me/denisovaombudsman

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Международного комитета Красного Креста в Украине срочно установить местонахождение незаконно удерживаемого боевиками военнослужащего Романа Онищука.

Об этом Денисова написала в Telegram.

"Роман Онищук седьмой год находится в плену в ОРЛО без связи с родными и адвокатами. Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно установить место нахождения Романа Онищука и способствовать его немедленному увольнению", - призвала Денисова.

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14 июня 2015-го во время выполнения боевого задания воина захватили в плен. До января 2018 года военный считался пропавшим без вести.

"Только во время обмена в декабре 2017 года от ранее освобожденных граждан Украины стало известно, что Роман жив и находится в СИЗО Луганска. С тех пор никаких сообщений или телефонных звонков родственники не получали. Семья до сих пор не знает о точном месте пребывания Романа и состоянии его здоровья", - отметила омбудсмена.

Пребывание Онищука в оккупированном Россией Луганске вскоре подтвердила и международная гуманитарная миссия.

Роман Онищук родом из Львовской области, до мобилизации работал на железной дороге. После получения повестки из военкомата о частичной мобилизации присоединился к силам АТО. В составе 24-й отдельной механизированной бригады защищал от российского агрессора Луганскую область.

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Дата
14
января

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