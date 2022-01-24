Ярош предупредил, откуда может атаковать Путин

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош считает, что Кремль может использовать белорусов в качестве провокаторов в войне с Украиной. Фото: facebook.com/dyastrub

Кремль может использовать белорусов в качестве провокаторов в войне с Украиной.

Лукашенко сейчас делает все для того, чтобы широкомасштабное вторжение в Украину началось с территории Белоруссии. Об этом в Facebook написал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

"Друзья-белорусы! Для вас уже давно закончились "танцы" и "мирная белорусская партизанка". Вас убивают, насилуют, над вами издеваются. Вы – терпите. Может, достаточно?", - отметил командующий УДА.

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Теперь, по мнению Яроша, белорусов Кремль использует в качестве провокаторов в войне с Украиной.

"И вы, за путинские интересы, будете погибать? Мы, украинцы, чтим и любим белорусов, но если удар по нам будет нанесен с вашей территории, мы превратим вашу "мирную" холуйскую жизнь в ад. Если будет гореть украинская земля, то огонь противодействия оккупации Украины будет палаты и в Беларуси, и в России", - сказал Ярош.

Призвал белорусов "сбрасывать своего старого пропутинского маразматика!" И заверил, что украинцы за свою свободу будут сражаться всеми целесообразными методами и средствами.

Россия не сможет полностью оккупировать Украину. Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. На большую кампании, для оккупации всей Украины у них вообще нет сил, по его мнению. Хотя могут подтянуть воздушно-десантные войска, дополнительные силы из районов пунктов постоянной дислокации в районы ведения боевых действий, но чтобы оккупировать Украину, им нужно тысяч 500-600 личного состава, которых они не имеют. К тому же будет активное сопротивление людей.