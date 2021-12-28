Полной оккупации Украины не будет - Ярош

Ярош считает, что у Кремля нет потенциала для полной оккупации. Фото: Reuters

Россия не сможет полностью оккупировать Украину.

Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в интервью Lb.ua.

"Мне кажется, что на большую кампанию, на оккупацию всей Украины у них вообще нет сил. Хотя я понимаю, что они могут подтянуть НДС, дополнительные силы из районов пунктов постоянной дислокации в районы ведения боевых действий, но чтобы оккупировать Украину, им нужно тысяч 500-600 личного состава, которых у них нет. К тому же будет активное сопротивление людей", - сказал он.

Максимум Москва может смочь отрезать южные области от моря.

"Без моря Украина перестает быть геополитическим фактором", – сказал Ярош.

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У России нет потенциала идти дальше по Днепру, подытожил он.

20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. США в свою очередь готовятся представить Кремлю перечень беспокойств действиями России. Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование РФ "гарантий безопасности".