Полной оккупации Украины не будет - Ярош

Россия не сможет полностью оккупировать Украину.
Об этом сказал командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош в интервью Lb.ua.
"Мне кажется, что на большую кампанию, на оккупацию всей Украины у них вообще нет сил. Хотя я понимаю, что они могут подтянуть НДС, дополнительные силы из районов пунктов постоянной дислокации в районы ведения боевых действий, но чтобы оккупировать Украину, им нужно тысяч 500-600 личного состава, которых у них нет. К тому же будет активное сопротивление людей", - сказал он.
Максимум Москва может смочь отрезать южные области от моря.
"Без моря Украина перестает быть геополитическим фактором", – сказал Ярош.
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У России нет потенциала идти дальше по Днепру, подытожил он.
20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.
США в свою очередь готовятся представить Кремлю перечень беспокойств действиями России. Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование РФ "гарантий безопасности".
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