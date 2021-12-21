США ответит на "безопасный" ультиматум России списком замечаний к РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
Просмотров: 801
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 972
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 684
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 1161
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 711
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2826
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4897
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8460
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2655
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2574
Фото
Все фото
3
3
3
8
15
Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге
Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Непогода в Турции разрушила мосты и затопила десятки домов
Непогода в Турции разрушила мосты и затопила десятки домов
Противники карантина подрались с полицией
Противники карантина подрались с полицией
На Филиппины обрушился смертоносный супертайфун: сотни погибших
На Филиппины обрушился смертоносный супертайфун: сотни погибших
Видео
Все видео
Определили победителей детского Евровидения-2021
Определили победителей детского Евровидения-2021
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 801
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 414
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2736
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2214
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 351
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
вторник, 21 декабря 2021 10:25

США ответит на "безопасный" ультиматум России списком замечаний к РФ

  Комментировать
США ответит на &quot;безопасный&quot; ультиматум России списком замечаний к РФ
В ответ на "гарантии безопасности" США передадут России свой список беспокойств. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки имеют перечень беспокойств действиями России. Белый дом планирует представить их Кремлю в формате списка.

Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование России "гарантий безопасности", заявил на брифинге 20 декабря пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

"Россия положила на стол список действий США и НАТО, которые вызывают у нее обеспокоенность. Мы собираемся положить на стол свой список действий, которые беспокоят нас и которые, как кажется нам, вредят нашим общим интересам и общим ценностям. Общим с нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказал Прайс.

Добавил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка

Салливан сообщил россиянину, что США готовы обсуждать ситуацию на дипломатическом уровне по многим каналам, в том числе с Советом НАТО-Россия и ОБСЕ. Эти обсуждения должны проходить совместно с европейскими союзниками и партнерами.

"Разговоры США с Россией о безопасности в Европе без участия европейских союзников и партнеров проводиться не могут", - подчеркнул Прайс.

Он отметил, что обсуждение должно учитывать контекст агрессии России против Украины.

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США ответит на "безопасный" ультиматум России списком замечаний к РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

На левом берегу столицы открыли театр

Самое читаемое
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 16092
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 14130
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 13563
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 11277
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 7 Просмотров: 10323
Мир
Российская подлодка запустила крылатую ракету
Российская подлодка запустила крылатую ракету Просмотров: 360
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ 1 Просмотров: 846
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 6669
В США зафиксировали первую смерть от штамма Omicron
В США зафиксировали первую смерть от штамма Omicron Просмотров: 261
Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге
Тысячи Санта-Клаусов приняли участие в благотворительном забеге
3
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
15
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
7
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
3
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
1
В Москве под Кремлем вышли с плакатом "Путин убийца"
Голосов: 601
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть