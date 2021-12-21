США ответит на "безопасный" ультиматум России списком замечаний к РФ

В ответ на "гарантии безопасности" США передадут России свой список беспокойств. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки имеют перечень беспокойств действиями России. Белый дом планирует представить их Кремлю в формате списка.

Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование России "гарантий безопасности", заявил на брифинге 20 декабря пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

"Россия положила на стол список действий США и НАТО, которые вызывают у нее обеспокоенность. Мы собираемся положить на стол свой список действий, которые беспокоят нас и которые, как кажется нам, вредят нашим общим интересам и общим ценностям. Общим с нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказал Прайс.

Добавил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

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Салливан сообщил россиянину, что США готовы обсуждать ситуацию на дипломатическом уровне по многим каналам, в том числе с Советом НАТО-Россия и ОБСЕ. Эти обсуждения должны проходить совместно с европейскими союзниками и партнерами.

"Разговоры США с Россией о безопасности в Европе без участия европейских союзников и партнеров проводиться не могут", - подчеркнул Прайс.

Он отметил, что обсуждение должно учитывать контекст агрессии России против Украины.

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.