Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 693
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 2763
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3033
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 486
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1026
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
17 Просмотров: 2385
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 648
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3294
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2385
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2538
Фото
Все фото
11
9
4
15
5
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Под Печерский суд принесли бочки
Под Печерский суд принесли бочки
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко пришел в аэропорт Варшавы и делал селфи
Порошенко пришел в аэропорт Варшавы и делал селфи
Видео
Все видео
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру
От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру
Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4707
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 909
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 243
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
понедельник, 17 января 2022 12:11

Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко

1 Комментировать
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош считает, что дело против Порошенко сейчас может навредить Украине. Фото: Gazeta.ua

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского обеспечить защиту народного депутата Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене.

Об этом Ярош написал в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ

"Обращаюсь к Зеленскому! Береги Порошенко, потому что если его "валянут" российские спецслужбы - будет большая беда, массовые беспорядки и причина для вторжения...

Не нужно внутренних распрей на фоне возможного широкомасштабного наступления РФ", - написал Ярош.

Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО. По данным следствия, в течение 2014-2015 годов получили от Украины более 200 млн грн. В схеме также участвовали народный депутат Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Утром 17 января Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. В аэропорту "Киев" его встретили сотни человек. Около 11:40 Печерский районный суд начал избирать Порошенко меру пресечения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Началось иконоборчество

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 6 Просмотров: 28855
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 23689
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 22257
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг Просмотров: 14742
&quot;Удар себе по яйцам&quot; – Арестович начал критиковать Зеленского
"Удар себе по яйцам" – Арестович начал критиковать Зеленского 2 Просмотров: 10062
Политика
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
13
 Просмотров: 693
Кремль отреагировал на возвращение Порошенко в Украину
Кремль отреагировал на возвращение Порошенко в Украину Просмотров: 477
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко Просмотров: 450
Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск к белорусской границе
Лукашенко обвинил Украину в стягивании войск к белорусской границе Просмотров: 225
Зеленский встретится с президентом Польши - о чем будут говорить
Зеленский встретится с президентом Польши - о чем будут говорить Просмотров: 171
Больше всего комментируют
17
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
9
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
7
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
6
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
5
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
Голосов: 1599
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть