Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко

Ярош считает, что дело против Порошенко сейчас может навредить Украине. Фото: Gazeta.ua

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского обеспечить защиту народного депутата Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене.

Об этом Ярош написал в Facebook.

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"Обращаюсь к Зеленскому! Береги Порошенко, потому что если его "валянут" российские спецслужбы - будет большая беда, массовые беспорядки и причина для вторжения...

Не нужно внутренних распрей на фоне возможного широкомасштабного наступления РФ", - написал Ярош.

Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из ОРДЛО. По данным следствия, в течение 2014-2015 годов получили от Украины более 200 млн грн. В схеме также участвовали народный депутат Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Утром 17 января Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. В аэропорту "Киев" его встретили сотни человек. Около 11:40 Печерский районный суд начал избирать Порошенко меру пресечения.