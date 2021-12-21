Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества

Информация о подготовке Росси к вторжению в Украину правдива, отмечает Дмитрий Ярош. Фото: Gazeta.ua

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош заявил, что Украина не наблюдает непосредственной угрозы масштабного вторжения России именно 24 декабря.

Об этом он сказал в эфире телеканала Espreso.TV 21 декабря, комментируя информацию британского издания Daily Star.



"Я сегодня общался с главнокомандующим ВСУ. В настоящее время мы не наблюдаем непосредственной угрозы атаки россиян 24 декабря. Вы же понимаете, перед тем, как проводить такую ​​большую операцию, надо очень много всего сделать. Я думаю, что 24 декабря этого года вторжение не начнется", – сказал он.

В то же время подчеркнул, что в целом информация о подготовке Росси к вторжению в Украину правдива.

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"По всем данным разведки, их готовность будет достигнута в конце января - начале февраля. Мы же видим, что проходят сейчас очень большие дипломатические мероприятия. Идут ультиматумы со стороны России. НАТО и Соединенные штаты Америки отвечают. От тех переговоров, пожалуй, будет очень многое зависеть" , – отметил Ярош.

Он также не исключает, что подобная сообщения в СМИ могут являться информационными вбросами самой России.

"Эти источники (Daily Star. - Gazeta.ua), о которых говорит это таблоид британский, они же не определены. Это не очень надежная информация. Я не исключаю, что сами россияне могут ее вбрасывать, чтобы нагнетать панику в Украине", - добавил Ярош.

Издание Daily Star со ссылкой на собственные источники в британской разведке сообщило, что Москва может напасть на Украину накануне католического Рождества - 24 декабря. Дата нападения может быть выбрана не случайно. Мол, именно в этот день в 1979 году Советский Союз вторгся в Афганистан. При этом СССР полностью вывел свои войска из страны только через десятилетие.