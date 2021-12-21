На оккупированных территориях находится до 800 российских генералов и офицеров – разведка

Разведка сообщила данные о россиянах в ОРДЛО. Фото: Радио Свобода

На территории ОРДЛО постоянно находится от 600 до 800 русских офицеров и генералов.

Кадровые военные РФ находятся на командных должностях первого и второго армейских корпусов российских оккупационных войск, сообщается в Facebook Главного управления разведки Минобороны.

После боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил РФ получают государственные награды и рост в российской армии.

В октябре-ноябре этого года состоялась ротация высшего руководящего состава второго армейского корпуса. Сейчас есть новый командующий корпусом, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс проходит постоянно.

Первый и второй армейские корпуса российских оккупационных войск формировались на базе батальонно-тактических групп ВС РФ, зашедших на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года. Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения ВС России против Украины и предусматривают ведение как оборонных, так и наступательных операций, сообщает ГУР МО.

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Вдоль границы с Украиной к концу ноября Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022 года. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.