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пятница, 14 января 2022 13:52

Россия начала проверку боеготовности на Донбассе

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Россия начала проверку боеготовности на Донбассе
Украинский военный из укрытия наблюдает за позициями российских оккупантов. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Россия на этой неделе масштабно начала масштабную проверять боевую готовность своих войск на оккупированном ею Донбассе.

Отдельные формирования выводят на полигоны, сообщил пресс-центр Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

Командование вооруженных сил России также проверяет мобилизационную готовность армейских корпусов, дислоцирующихся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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"Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск вывели на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в том числе с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами", - говорится в сообщении.

Также проверяют запасы и условия хранения оружия, боеприпасов и военной техники.

14 января стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии. В Минобороны РФ заявили, что особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.

За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Новых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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Дата
14
января

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