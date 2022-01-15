Позиции ВСУ на Донбассе обстреляли из гранатометов и минометов

За прошедшие сутки, 14 января, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
В частности, один раз противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает штаб ООС.
Вблизи Водяного российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
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Недалеко от Причепиловки совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
14 января стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии. В Минобороны РФ заявили, что особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.
За прошедшие сутки, 13 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Новых потерь среди украинских военнослужащих нет.
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