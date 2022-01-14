Назвали имя погибшего на Донбассе воина

В понедельник, 10 января, на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб 51-летний старший солдат Валерий Петренко.

Погибший служил в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде, сообщила заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова в Facebook.

"Днепр потерял защитников", - написала она.

Дату и время прощания с погибшим сообщат отдельно.

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10 января в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих Украины. Бойцы во время восстановления минно-взрывных заграждений получили ранения, несовместимые с жизнью.

В тот же день правоохранители открыли уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе. Имя второго погибшего воина - Илья Супрун.