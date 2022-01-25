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вторник, 25 января 2022 17:05

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Пусть себе сидят на своей территории" - Пристайко о РФ

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&quot;Пусть себе сидят на своей территории&quot; - Пристайко о РФ
По словам Пристайко, Великобритания занимает "жесткую позицию" в поддержке Украины. Фото: Укрінформ

Украина имеет право на коллективную защиту.

Об этом сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "Голосу Америки".

"Согласно уставу ООН мы имеем право на индивидуальную или коллективную защиту, и для этого нужно оружие, и я не вижу никакого противоречия", - сказал дипломат.

На вопрос о том, что поставки Западом вооружения в Украину может спровоцировать Россию, посол ответил:

"Я не думаю, что Украина, при всех желаниях некоторых наших сограждан, может реально быть угрозой для ядерного государства такого как Россия, которая занимает наибольшую часть на планете и имеет миллион вооруженных людей, реально говоря.

Тем более они рассказывают, что они же на своей территории и могут делать что угодно. Пусть сидят на своей территории. Наше оружие в наших руках - в большинстве своем защитное оружие и ничем им не угрожает".

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По словам Пристайко, Великобритания занимает "жесткую позицию" в поддержке Украины. Но есть и такие страны, которые "не могут разделить между агрессивностью России и своими, зачастую, экономическими интересами".

"Посмотрите на то, как комментируют наши немецкие партнеры. Насколько слабая и невнятная их позиция.

То есть, если это была его (президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. – Gazeta.ua) цель, то она достигнута. Если у него действительно в голове следующее – атака против Украины, то усилия наших партнеров и украинские усилия по переговорам имеют смысл и должны продолжаться", – сказал посол.

Россия готовит нападение на Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он предостерег Москву от вторжения, подчеркнув, что такой шаг будет "катастрофическим".

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