Возможное нападение России на Украину может изменить мир – Байден

Джо Байден сделал тревожное заявление. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что возможное вторжение России в Украину может изменить мир. Если Российская Федерация все же пойдет на такой шаг, ее ждут серьезные последствия.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 25 января.

"Если он вторгнется во всю страну или ее часть, для России будут огромные экономические и политические последствия. Но будут они и во всем мире. Это будет величайшее вторжение со времен Второй мировой войны. Это изменило бы мир", – заявил Байден.

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По его словам, он изначально дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что в случае вторжения будут серьезные экономические санкции. Также Байден заявил, что "будет чувствовать себя обязанным усилить присутствие НАТО на Восточном фронте: Польша, Румыния и так далее".

"Мы не собираемся размещать американские войска или силы НАТО в Украине. Но будут серьезные экономические последствия, если он вторгнется", – добавил Байден.

25 января Джо Байден также заявил, что Америка введет санкции против России в случае нового вторжения в Украину. При этом он не исключает, что ограничения могут затронуть лично Владимира Путина.