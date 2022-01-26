Возможное нападение России на Украину может изменить мир – Байден

 
Ексклюзивы
1/5
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 648
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 243
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 639
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Просмотров: 3726
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 4140
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 801
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
1 Просмотров: 1134
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 756
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 621
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 522
Фото
Все фото
10
9
10
15
5
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
&quot;Остановите Путина сейчас!&quot;: украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
"Остановите Путина сейчас!": украинцы в Вашингтоне оцепили посольство РФ
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Греческие курорты потерпают от снежного урагана: фото и видео
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Шварценеггер спровоцировал серьезное ДТП в Лос-Анджелесе — есть пострадавшие
Видео
Все видео
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Абу-Даби обстреляли ракетами
Абу-Даби обстреляли ракетами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Интервью
1/5
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
Просмотров: 1026
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1485
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 774
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6318
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2232
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 837
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
среда, 26 января 2022 13:36

Спецтема: Враг возле украинской границы

Возможное нападение России на Украину может изменить мир – Байден

  Комментировать
Возможное нападение России на Украину может изменить мир – Байден
Джо Байден сделал тревожное заявление. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что возможное вторжение России в Украину может изменить мир. Если Российская Федерация все же пойдет на такой шаг, ее ждут серьезные последствия.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 25 января.

"Если он вторгнется во всю страну или ее часть, для России будут огромные экономические и политические последствия. Но будут они и во всем мире. Это будет величайшее вторжение со времен Второй мировой войны. Это изменило бы мир", – заявил Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поставки продолжаются ежедневно": журналист раскрыл масштабы вооруженной помощи Украине от США и Британии

По его словам, он изначально дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что в случае вторжения будут серьезные экономические санкции. Также Байден заявил, что "будет чувствовать себя обязанным усилить присутствие НАТО на Восточном фронте: Польша, Румыния и так далее".

"Мы не собираемся размещать американские войска или силы НАТО в Украине. Но будут серьезные экономические последствия, если он вторгнется", – добавил Байден.

25 января Джо Байден также заявил, что Америка введет санкции против России в случае нового вторжения в Украину. При этом он не исключает, что ограничения могут затронуть лично Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Санкции против РФ нужно вводить уже, потому что потом будет поздно - Зеленский
Санкции против РФ нужно вводить уже, потому что потом будет поздно - Зеленский Просмотров: 909
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда
Великобритания отправила в Украину военных спецотряда Просмотров: 1620
Российские оккупанты на Донбассе стреляли из минометов и гранатометов - украинские воины ответили
Российские оккупанты на Донбассе стреляли из минометов и гранатометов - украинские воины ответили Просмотров: 405
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 8208
Сейчас вы читаете новость «Возможное нападение России на Украину может изменить мир – Байден». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 10071
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
6
 Просмотров: 8586
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 6246
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6120
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 5832
Мир
Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения
Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения
 Просмотров: 108
Британия пригрозила Путину персональными санкциями
Британия пригрозила Путину персональными санкциями Просмотров: 396
Россия начала перебрасывать истребители в Беларусь
Россия начала перебрасывать истребители в Беларусь Просмотров: 918
Премьер Хорватии принес извинения украинцам
Премьер Хорватии принес извинения украинцам Просмотров: 1890
Польша возводит ограждение на границе с Беларусью
Польша возводит ограждение на границе с Беларусью Просмотров: 405
Больше всего комментируют
8
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
8
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
4
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
3
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 691
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть