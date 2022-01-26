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среда, 26 января 2022 20:20

США передали Кремлю письменный ответ о "гарантиях безопасности"

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США передали Кремлю письменный ответ о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Фактически Россия хочет удостовериться, что Украина не вступит в Альянс. Фото: Reuters

Соединенные Штаты передали России письменный ответ на требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности в Европе.

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД ответ Вашингтона, заявил 26 января корреспондент "Голоса Америки" в Белом доме Михаил Комадовский в Twitter.

"Посол Салливан доставил два документа – один от США, второй от НАТО", - говорится в сообщении.

Позже информацию подтвердило Министерство иностранных дел России.

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Что содержится в тексте ответа, пока неизвестно. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена.

"Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано", - заявил Кулеба.

Россия требовала от США письменно отреагировать на ее ультиматум безопасности. РФ предложила странам НАТО взять на себя обязательства, относительно "исключения дальнейшего расширения Альянса, в частности присоединения Украины и других государств".

Россия также требовала отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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Дата
26
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