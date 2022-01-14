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пятница, 14 января 2022 21:57

Евросоюз отвергает попытку России создать зоны влияния в Европе - Боррель

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Евросоюз отвергает попытку России создать зоны влияния в Европе - Боррель
Еврокомиссар по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель / Reuters

Министры иностранных дел Евросоюза определили десять ключевых принципов взаимодействия с Россией.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД во французском Бресте, пишет "Европейская правда".

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Первым пунктом назвал то, что ЕС исключает попытку России создать сферы влияния в Европе. Вторым, что в Евросоюзе подтвердили главные принципы, поддерживающие европейскую безопасность, определенные в Хельсинкском заключительном акте, и Парижской хартии.

Третье – ЕС подтвердил солидарность с Украиной и странами Восточной Европы, которым угрожает Россия, и поддержал имеющиеся механизмы для мирного урегулирования конфликтов. Четвертый – призыв к России перейти к деэскалации. Пятый – призыв к России вести переговоры и диалог.

"Повторяем нашу настроенность отреагировать на атаки против Украины. Любая дальнейшая военная агрессия будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Это предполагает ограничительные меры, которые будут приняты в координации с международными партнерами", - сказал он.

Шестой пункт – координация усилий с США и НАТО. Седьмой – в координации с США и НАТО усилить сотрудничество ЕС в рамках ОБСЕ. Восьмой – готовность участвовать в укреплении механизма обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, а также в укреплении доверия.

Девятый – перезапуск работы по разоружению и контролю над вооружениями. Десятый – продолжение подготовительной работы над дополнительными санкциями в тесном сотрудничестве со странами единомышленниками.

Требование России остановить расширение НАТО – неприемлемо для всех членов Евросоюза. Москва получила конкретный отказ по этому поводу, сказал Боррель.

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14
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