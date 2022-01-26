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Спецтема: Враг возле украинской границы

Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы – Столтенберг

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Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы – Столтенберг
Столтенберг пригласил Россию в НАТО. Фото: Reuters

Россия должна прекратить агрессию и вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

На территории этих стран российские военные находятся без согласия их правительств, заявил на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Gazeta.ua.

"Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран", - сказал Столтенберг.

Российская сторона должна конструктивно взаимодействовать для разрешения ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата.

В случае необходимости Североатлантический союз за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек. Во главе отряда будет Франция.

Благодаря переговорам с Кремлем, НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей.

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В Альянсе выступают за продолжение диалога Москва-Брюссель и готовы выслушать беспокоящие страну-агрессору вопросы:

снижение угроз в киберпространстве;

отвод ракет меньшей и средней дальности;

снижение угроз, исходящих от космического оружия.

НАТО предлагает России установить прямую линию связи для продолжения диалога, включая Совет "Россия-НАТО". Все 30 стран НАТО готовы начать диалог с Москвой в рамках Совета в ближайшее время. НАТО предлагает России возобновить представительства и доработать механизмы контроля за проведением учений, в частности в рамках ОБСЕ.

"НАТО — это оборонный альянс, и мы не стремимся к конфронтации, но не уступим принципы, на которых базируется безопасность Европы", — подчеркнул он.

"Мы готовимся к самому худшему", — отметил Столтенберг.

Вашингтон передал Кремлю письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе.

США не уступят принцип "открытых дверей" в НАТО, заявил госсекретарь Блинкен.

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