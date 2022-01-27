Разведчик боевиков сбежал в ВСУ из-за "издевательств" главарей и россиян

СБУ задержала в Донецкой области боевика из ОРДЛО, бежавшего от российских кураторов. Фото: скриншот с видео

Украинская контрразведка совместно с военными Вооруженных сил Украины задержала на линии разграничения в Донецкой области разведчика боевиков.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 27 января.

"Боевик оставил ряды своего подразделения и сбежал из ОРДЛО из-за постоянных "издевательств" вожаков и кураторов из Российской Федерации над подчиненными. У задержанного обнаружили автомат Калашникова в разобранном состоянии", - говорится в сообщении.

Задержанный - житель Донецкой области. В 2019 году он добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.

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Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений по двум статьям - участие в террористической группе или террористической организации и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

"Вернуться я решил (на подконтрольную Украине территорию – Gazeta.ua), потому что не могу больше терпеть постоянных издевательств командования, старших офицеров, в частности со стороны кураторов Российской Федерации. Товарищи, не терпите издевательств. Если ваши руки чистые, и не в крови, возвращайтесь домой, в Украину", - сказал на камеру наемник РФ.

В Донецкой области был задержан один из организаторов местного незаконного "референдума" 2014-го. Преступник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.