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Прятался в Крыму: поймали организатора псевдореферендума в Донецкой области

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Прятался в Крыму: поймали организатора псевдореферендума в Донецкой области
Задержанный длительное время скрывался от правосудия в оккупированном Крыму. Фото: ssu.gov.ua

В Донецкой области задержали одного из организаторов местного незаконного "референдума" 2014 года.

Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР, сообщает пресс-служба СБУ. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.

"Противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры с сообщниками. Факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района задокументировали правоохранители", - говорится в сообщении.

Впоследствии злоумышленник покинул подконтрольную украинской власти территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия в оккупированном Крыму. В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск.

Злоумышленник вернулся на подконтрольную украинским властям территорию региона по личным делам. СБУ подозреваемого задержала. Продолжается досудебное расследование.

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В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика так называемой ЛНР. Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

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