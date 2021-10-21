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четверг, 21 октября 2021 11:30

Бывший боевик сбежал от главарей ЛНР за украинской пенсией

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Бывший боевик сбежал от главарей ЛНР за украинской пенсией
Бывший боевик ЛНР убегал от главарей за украинской пенсией. Фото: ssu.gov.ua

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика так называемой ЛНР.

Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии, сообщает пресс-служба СБУ.

"В ряды боевиков он присоединился в марте 2015 года. Участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции и обслуживал вражескую военную технику. Впоследствии покинул группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас решают вопрос об избрании забежного мероприятия. Информацию о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений проверяют.

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Военнослужащего ВСУ посадили за решетку на шесть лет за помощь России и ДНР. Мужчина с 2020-го собирал и передавал врагам разведывательную информацию. С помощью мессенджера сообщал боевикам ДНР об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружении, месте дислокации, задачах, проведениях учений с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состояние отдельных подразделений ВСУ.

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