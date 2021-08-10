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вторник, 10 августа 2021 12:30

Военного ВСУ посадили в тюрьму за шпионаж

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Военного ВСУ посадили в тюрьму за шпионаж
Украинский военный собирал для России секретную информацию ВСУ. Фото: pixabay.com

Военнослужащего ВСУ посадили за решетку на шесть лет за помощь России и ДНР. Мужчина с 2020-го собирал и передавал врагам разведывательную информацию.

Военный с помощью одного мессенджера сообщал боевикам ДНР об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружении, месте дислокации, задачах, проведениях учений с участием международных партнеров, передвижениях и морально-психологическом состояние отдельных подразделений ВСУ в ООС, сообщают в СБУ.

Также злоумышленник предложил организовывать диверсии против украинских военных.

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Армейца задержали в июне этого года. В его доме правоохранители нашли арсенал военных средств поражения.

В Черкасской области задержали шпиона главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил России. Его арестовали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов.

Мужчину завербовали на территории России. Перед ним была поставлена ​​задача собирать и передавать информацию о военных стратегических объектах. Злоумышленник пытался склонить к сотрудничеству украинского военного.

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