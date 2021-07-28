СБУ поймала российского агента

 
Ексклюзивы
1/5
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 270
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 279
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4104
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 549
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1062
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 396
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 585
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
3
5
5
4
5
Поиски взрывчатки на Чернобыльской АЭС завершили: фото
Поиски взрывчатки на Чернобыльской АЭС завершили: фото
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Разбился автобус, который вез паломников с крестного хода в Киеве
Разбился автобус, который вез паломников с крестного хода в Киеве
&quot;Типография&quot; штамповала липовые сертификаты о вакцинации и Covid-справки
"Типография" штамповала липовые сертификаты о вакцинации и Covid-справки
На Хортице произошел масштабный пожар
На Хортице произошел масштабный пожар
Видео
Все видео
Возле Коломыи самолет упал на дом, все погибли
Возле Коломыи самолет упал на дом, все погибли
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
Остановка влетела в троллейбус
Остановка влетела в троллейбус
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Просмотров: 684
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1584
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1170
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 432
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 126
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
среда, 28 июля 2021 19:21

СБУ поймала российского агента

  Комментировать
СБУ поймала российского агента
Мужчина собирал информацию о складах боеприпасов. Фото: СБУ

В Черкасской области задержали шпиона Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Его арестовали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов, сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину завербовали на территории России. Перед ним была поставлена ​​задача собирать и передавать информацию о военных стратегических объектах.

Злоумышленник пытался склонить к сотрудничеству украинского военного. Контрразведчики и следователи СБУ зафиксировали, как мужчина собирал информацию о расположении артиллерийских складов области, режиме их охраны, перечне и количестве боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице разоблачили боевика ЛНР

Мужчине сообщили о подозрении.

На Кировоградщине задержали агента российской военной разведки. Завербованный россиянами человек входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ, сообщили в пресс-службе СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ поймала российского агента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Кучма ушел с должности

Университет принял первых студентов в арендованных комнатах

На берегу реки нашли залежи золота

От землетрясения погибли более 250 тыс. человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8874
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 8568
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5589
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4518
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 2 Просмотров: 4221
Происшествия
В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли хасиды
В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли хасиды
Поиски взрывчатки на Чернобыльской АЭС завершили: фото
Поиски взрывчатки на Чернобыльской АЭС завершили: фото
3
 Просмотров: 117
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
5
 Просмотров: 3753
На Чернобыльской АЭС ищут взрывчатку. Объявили аварийную готовность
На Чернобыльской АЭС ищут взрывчатку. Объявили аварийную готовность Просмотров: 234
Возле Коломыи самолет упал на дом, все погибли
Возле Коломыи самолет упал на дом, все погибли
 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
13
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
2
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Голосов: 90
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть