СБУ поймала российского агента

Мужчина собирал информацию о складах боеприпасов. Фото: СБУ

В Черкасской области задержали шпиона Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Его арестовали при получении секретной информации о составе артиллерийских боеприпасов, сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину завербовали на территории России. Перед ним была поставлена ​​задача собирать и передавать информацию о военных стратегических объектах.

Злоумышленник пытался склонить к сотрудничеству украинского военного. Контрразведчики и следователи СБУ зафиксировали, как мужчина собирал информацию о расположении артиллерийских складов области, режиме их охраны, перечне и количестве боеприпасов.

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Мужчине сообщили о подозрении.

На Кировоградщине задержали агента российской военной разведки. Завербованный россиянами человек входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ, сообщили в пресс-службе СБУ.