В столице разоблачили боевика ЛНР

Контрразведка СБУ задержала в столице боевика ЛНР, который прибыл в Киевскую область для легализации под видом переселенца.
Злоумышленник был старшим стрелком в рядах так называемой народной милиции ЛНР, а также обслуживал боевую технику оккупационных войск, сообщили в пресс-службе СБУ.
"Следственный отдел проверяет информацию о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных заданий на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
Преступнику сообщили о подозрении в создании террористической группы. Решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
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На Волыни пограничники и СБУ разоблачили агента белорусской спецслужбы. Он пытался наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент должен был вовлечь в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины.
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