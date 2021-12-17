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пятница, 17 декабря 2021 12:18

Контрразведка СБУ задержала более 1000 боевиков ЛДНР
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Военная контрразведка Службы безопасности Украины на протяжении 2014-2021 годов установила личности 1387 боевиков ЛДНР и задержала 1096 из них.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"За этот период также разоблачили и задержали 133 агента иностранных спецслужб, прекратили деятельность шесть террористических групп, ликвидировали 210 тайников с оружием", - уточнили в ведомстве.

Фото: СБУ

По материалам контрразведки начали более 7 тыс. уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины, и 688 приговоров суда уже вступили в силу.

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"Один из вопиющих случаев - попытка угона на территорию РФ украинского самолета-разведчика Су-24МР 2014 года. Его пытался совершить командир экипажа-спарки одной из воинских частей в Хмельницкой области, которого завербовали представители вооруженных сил РФ. Он должен был посадить самолет на аэродроме в РФ из-за якобы неисправности бортового оборудования.

Однако сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке совершения преступления. А суд приговорил к 12 годам лишения свободы (по статье "Государственная измена". - Gazeta.ua)", - сообщили правоохранители.

Также за период гибридной войны обнаружили и локализовали:

- отменили 507 должностным лицам допуск к гостайне;
- 439 попыток иностранной стороны получить сведения с ограниченным доступом;
- приостановили действие 22 разрешений учреждениям на ведение деятельности, связанной с государственной тайной;
- привлекли к административной ответственности 1642 человека за нарушение законодательства в сферах охраны государственной тайны и информбезопасности.

Военная контрразведка СБУ противодействует также коррупции и проявлениям организованной преступности в войсках. Благодаря этой работе с 2014 года не допустили нанесение ущерба государству на 32,7 млрд грн, добавили в ведомстве.

В Донецкой области был задержан один из организаторов местного незаконного "референдума" 2014-го. Преступник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.

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Дата
17
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