Задержанный стрелок боевиков сдал кадровых военных РФ

В Донецкой области контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного боевика ДНР. Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки "Сомали".

Задержанный местный житель. Присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года, сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НЗФ ДНР, которое оказывало вооруженное сопротивление украинским военным, вовлеченным в операции Объединенных сил в районе населенного пункта Широкая Балка, Пикузы, Доломитное Донецкой области", - говорится в сообщении.

Вскоре задержанный покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную Украине территорию, где пытался избежать правосудия.

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Во время обысков по месту его нахождения обнаружили военный билет ДНР и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

"Подозреваемый дал обличительные показания в отношении кадровых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые находятся на должностях советников и осуществляют непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями", - подчеркнули в СБУ.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления – участие в террористической группе или террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В Донецкой области был задержан один из организаторов местного незаконного "референдума" 2014-го. Преступник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.