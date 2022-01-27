Сегодня состоятся телефонные переговоры Зеленского с Байденом

Это будет второй разговор президентов в январе. Фото: Офис президента

27 января президент Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден проведут телефонный разговор.

Лидеры коснутся вопросов мирного процесса, безопасности, в частности энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы, заявил в четверг пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Разговор будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и свидетельством поддержки Украины ее надежным партнером", - написал он в Facebook.

В то же время перечень тем не является исчерпывающим, отметил Никифоров.

Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.

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Госсекретарь США Энтони Блинкин подтвердил вчера, что Вашингтон 26 января передал Кремлю письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он также раскрыл детали ответа Кремлю.

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы относительно так называемых гарантий безопасности в Европе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена.