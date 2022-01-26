Госсекретарь США раскрыл детали ответа Кремлю о "гарантиях безопасности"

 
Ексклюзивы
1/5
Паламаш, кусачая Бусинка и француженка Шанель: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Паламаш, кусачая Бусинка и француженка Шанель: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 468
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 477
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 495
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 720
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 684
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 4491
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 963
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 306
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 684
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Просмотров: 4185
Фото
Все фото
30
5
9
31
44
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
ФЛП подрались с полицией - прорывались в Раду
ФЛП подрались с полицией - прорывались в Раду
Веселые и активные: как нардепы работают после &quot;зимних каникул&quot; на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Видео
Все видео
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Украинцы платят за жилье "слуги" Клочко, который собирает элитный автопарк
Украинцы платят за жилье "слуги" Клочко, который собирает элитный автопарк
Зеленский записал новое видеообращение
Зеленский записал новое видеообращение
Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"
Венедиктова сравнила нардепа Дмитрука с гангстером - пообещала "обязательно разобраться"
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 1566
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1287
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1512
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 783
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6363
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 243
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
среда, 26 января 2022 21:59

Госсекретарь США раскрыл детали ответа Кремлю о "гарантиях безопасности"

  Комментировать
Госсекретарь США раскрыл детали ответа Кремлю о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Решение о дальнейших шагах остается за РФ. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Кремлю письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе.

США не уступят принципу "открытых дверей" в НАТО, заявил он во время выступления в среду в Госдепартаменте США.

"Сегодня посол США доставил наш ответ в Москве. Он подразумевает серьезный дипломатический путь, если Россия его выберет. Двери НАТО открыты сейчас и будут такими и в дальнейшем. Мы обязуемся этого придерживаться. Доставленный документ включает беспокойство США и наших союзников и партнеров относительно действий РФ, которые подрывают безопасность, принципиальную и прагматичную оценку беспокойствам, что посеяла Москва", - отметил Блинкен.

Он добавил, что теперь Россия должна решить, как реагировать на консолидированный ответ США, в котором также говорится о вопросах контроля над вооружением. По словам Блинкена, США дали четко понять, что они будут защищать свои ключевые принципы. В то же время ответ не будут публиковать.

Госсекретарь сообщил, что Вашингтон готов сотрудничать с Кремлем, если Россия прекратит эскалацию и агрессию в отношении Украины.

"Наш ответ скоординирован с Украиной и Европой. Мы учли их мнение и пожелания Москве. Они включают суверенитет Украины и ее территориальную целостность и право государств выбирать их собственные безопасности договоренности и союзы. Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры для увеличения доверия в отношении военных учений и маневров в Европе", - резюмировал Блинкен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО усиливает военную оборону Восточной Европы на фоне агрессии РФ

Блинкен подчеркнул, что США готовы продолжать диалог с РФ по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество. Он рассчитывает поговорить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ближайшие дни после того, как Москва ознакомится с ответом США.

Блинкен добавил, что решение о дальнейших шагах остается за РФ.

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности в Европе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Румыния готова увеличить присутствие НАТО на территории страны
Румыния готова увеличить присутствие НАТО на территории страны Просмотров: 162
Германия о прихотях России: "К чему эти требования?"
Германия о прихотях России: "К чему эти требования?" Просмотров: 1341
В США просили РФ не публиковать письменный ответ на "гарантии безопасности" - WP
В США просили РФ не публиковать письменный ответ на "гарантии безопасности" - WP Просмотров: 1431
Евросоюз отвергает попытку России создать зоны влияния в Европе - Боррель
Евросоюз отвергает попытку России создать зоны влияния в Европе - Боррель Просмотров: 180
Сейчас вы читаете новость «Госсекретарь США раскрыл детали ответа Кремлю о "гарантиях безопасности"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

Осудили аннексию Крыма и пообещали ответить России – Украина и Япония установили дипломатические отношения

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 13095
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 7578
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 6732
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6624
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 5338
Политика
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы – Столтенберг
Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы – Столтенберг Просмотров: 171
ПАСЕ утвердила оспариваемые Украиной полномочия делегации РФ
ПАСЕ утвердила оспариваемые Украиной полномочия делегации РФ Просмотров: 360
Испания предупредила РФ о масштабных последствиях эскалации в Украине
Испания предупредила РФ о масштабных последствиях эскалации в Украине Просмотров: 405
США передали Кремлю письменный ответ о "гарантиях безопасности"
США передали Кремлю письменный ответ о "гарантиях безопасности" Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
8
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
Голосов: 878
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть