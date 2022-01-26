Госсекретарь США раскрыл детали ответа Кремлю о "гарантиях безопасности"

Решение о дальнейших шагах остается за РФ. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Кремлю письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе.

США не уступят принципу "открытых дверей" в НАТО, заявил он во время выступления в среду в Госдепартаменте США.

"Сегодня посол США доставил наш ответ в Москве. Он подразумевает серьезный дипломатический путь, если Россия его выберет. Двери НАТО открыты сейчас и будут такими и в дальнейшем. Мы обязуемся этого придерживаться. Доставленный документ включает беспокойство США и наших союзников и партнеров относительно действий РФ, которые подрывают безопасность, принципиальную и прагматичную оценку беспокойствам, что посеяла Москва", - отметил Блинкен.

Он добавил, что теперь Россия должна решить, как реагировать на консолидированный ответ США, в котором также говорится о вопросах контроля над вооружением. По словам Блинкена, США дали четко понять, что они будут защищать свои ключевые принципы. В то же время ответ не будут публиковать.

Госсекретарь сообщил, что Вашингтон готов сотрудничать с Кремлем, если Россия прекратит эскалацию и агрессию в отношении Украины.

"Наш ответ скоординирован с Украиной и Европой. Мы учли их мнение и пожелания Москве. Они включают суверенитет Украины и ее территориальную целостность и право государств выбирать их собственные безопасности договоренности и союзы. Мы рассмотрели возможность взаимных мер прозрачности по размещению позиций в Украине, а также меры для увеличения доверия в отношении военных учений и маневров в Европе", - резюмировал Блинкен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО усиливает военную оборону Восточной Европы на фоне агрессии РФ

Блинкен подчеркнул, что США готовы продолжать диалог с РФ по тем областям, в которых по-прежнему возможно сотрудничество. Он рассчитывает поговорить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ближайшие дни после того, как Москва ознакомится с ответом США.

Блинкен добавил, что решение о дальнейших шагах остается за РФ.

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности в Европе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена.