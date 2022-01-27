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четверг, 27 января 2022 06:38

Спецтема: Враг возле украинской границы

Появился текст декларации советников "нормандского формата"

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Декларацию советников глав государств и правительств "нормандского формата" представил Елисейский дворец – резиденция президента Франции.

Она подтверждает, что Минские соглашения являются основой для работы в "нормандском формате". А советники остаются привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе. Об этом сообщает сайт президента Франции Эммануэля Макрона.

Автор: elysee.fr
  В Париже прошли переговоры советников лидеров стран "нормандского" формата. В них приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца
В Париже прошли переговоры советников лидеров стран "нормандского" формата. В них приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца

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"Они поддерживают безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам, связанными с выполнением Минских договоренностей", - говорится в тексте декларации.

Также присутствующие обсудили важность деятельности Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп по активизации быстрого прогресса в имплементации Минских договоренностей.

Советники договорились снова встретиться в Берлине через две недели.

В Париже прошли переговоры советников лидеров стран "нормандского" формата 26 января. Они продолжались 8,5 часов.

У сторон есть разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, но есть большое желание работать над их решением, заявил Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам переговоров.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

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