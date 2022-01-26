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Переговоров с сепаратистами не будет – Ермак

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Переговоров с сепаратистами не будет – Ермак
"Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет" – Ермак. Фото: dw.com

Украинская сторона не будет вести прямые переговоры с сепаратистами.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который будет представлять украинскую сторону на переговорах в Париже, сообщает РБК-Украина.

Накануне в немецкой прессе появилась информация о якобы присутствии такого вопроса на повестке дня переговоров "нормандских советников".

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", - заявил он.

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В настоящее время конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет, сказал он. Украинская сторона, по его словам, планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате.

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем", - добавил глава ОП.

Он отметил, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

"Любые инсинуации или манипуляции - это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Ермак добавил, что в последние дни от немецких политиков звучали очень противоречивые заявления, которым уже дало соответствующую оценку украинское Министерство иностранных дел Украины.

Ранее Deutsche Welle написало, что Украину хотят заставить определить дату встречи с террористами так называемых "Л/ДНР" для обсуждения особого статуса Донбасса. Этот вопрос планируют обсудить на встрече советников лидеров "нормандской четверки" 26 января в Париже.

Deutsche Welle ссылалось на немецкое агентство dpa. Такую информацию dpa якобы получило от источников в Елисейском дворце.

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