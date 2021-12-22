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среда, 22 декабря 2021 23:35

Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование

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Бывший лидер террористов из ДНР Бородай владеет недвижимостью в Дубае - расследование
Бородай владеет недвижимостью за границей. Фото: Лента

Один из организаторов террористов в ОРДЛО Александр Бородай владеет недвижимостью в Дубаях более полумиллиона долларов.

104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences расположена на искусственном острове Палм-Джумейра и принадлежит одному из главарей так называемого "ДНР" гражданину России Александру Бородаю, говорится в расследовании на Youtube канале российского оппозиционера Алексея Навального.

По данным расследователей, жилье было приобретено в 2015 году, после того как Бородай покинул оккупированную территорию Донецкой области и вернулся в Москву. Ориентировочная стоимость апартаментов составляет 509 тысяч долларов.

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Александр Бородай – российский террорист, журналист, политолог, один из идеологов т. н. "русского мира". В мае 2014 стал первым "премьер-министром" террористической группировки ДНР. С 8 августа 2014 по 20 октября 2014 — советник, заместитель так называемого "Совета министров ДНР" и Александра Захарченко.

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