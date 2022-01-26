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среда, 26 января 2022 01:22

Украину хотят заставить договариваться с террористами Л/ДНР - СМИ

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Украину хотят заставить договариваться с террористами Л/ДНР - СМИ
В Елисейском дворце состоится встреча советников лидеров "нормандской четверки". Фото: dw.com

Украину хотят заставить определить дату встречи с террористами так называемых Л/ДНР для обсуждения особого статуса Донбасса. Этот вопрос планируется обсудить на встрече советников лидеров "нормандской четверки" 26 января в Париже.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

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Украину на переговорах будет представлять глава офиса президента Андрей Ермак, который накануне заверил в том, что Украина будет выполнять Минские соглашения только в украинских интересах, обсуждая каждый пункт соглашений. По словам Ермака, украинская делегация имеет четкую позицию по каждому пункту Минска и не планирует на переговорах поступаться национальными интересами.

Украина официально отклоняла любые инициативы по переговорам с представителями сепаратистов Донбасса. Киев видит за столом переговоров только Россию как сторону конфликта.

Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о "гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины".

24 января на внеочередном заседании Кабинет министров Украины отозвал законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", одобренный правительством еще 4 августа 2021 года.

Речь идет о законопроекте о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной республике Крым и Севастополя. По сообщению Кабинета министров Украины, такое решение связано с необходимостью его основательной доработки.

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