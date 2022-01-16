"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп

"Минские соглашения требовались на определенном этапе в 2014-2015 годах. Но сейчас это угроза национальной безопасности", говорит Роман Костенко. Фото: Роман Костенко

Россия хочет на ее условиях вернуть Донбасс Украине. Поэтому будут делать так, чтобы Верховная Рада приняла Минские договоренности. Это угроза национальной безопасности. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал народный депутат, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

"Россия понимает, что если зайдут к нам, то получат по зубам и как знать, как им эта кампания отзовется в их стране. Потому что просто так прогулка по Украине не получится. И мало останется государств, которые не помогут нам летальным оружием перед такой угрозой. Баланс" РФ понимает, что лучше идти политическим путем.Сейчас у нас 40 ОПЗЖшников в парламенте. Поднимают их ставки, поддерживают Медведчука. Хотят на своих условиях вернуть нам Донбасс, где несколько миллионов избирателей. Это еще несколько десятков депутатов. Большое влияние внутри страны. Это более эффективный способ. Поэтому пойдут по минскому пути", – говорит Костенко.

Надо быть готовыми, когда монобольшинство будет голосовать за Минск, отмечает нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко

"Мы не можем это допустить. Минские соглашения были нужны на определенном этапе в 2014-2015 годах. Они сыграли свою роль – дали возможность выдохнуть, перегруппироваться. Но сейчас это угроза национальной безопасности", – говорит парламентарий.

Следует следить, кому выгодно сейчас поднимать вопрос о Минских договоренностях, уточняет Костенко.

"Каждое решение в Офисе президента или других должностных лиц можно отследить и увидеть конечного бенефициара. Говорят: будем принимать Минские договоренности в Верховной Раде. И сразу смотрим, кому это выгодно, к чему это может привести. Заканчиваем войну, как следствие – теряем страну. Начнется федерализация. Россия об этом мечтает. Чтобы потом на долгосрочную перспективу забрать весь Юг и Восток", – говорит народный депутат.

Российская агрессия против Украины продолжается уже восемь лет. В 2014 году российский оккупант захватил Крым. Также русская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. Минский протокол был подписан в начале сентября 2014 года. Цель соглашения – прекращение боевых действий на востоке Украины. В 2015 году подписали еще одно Минское соглашение. Так, лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений с целью деэскалации вооруженного противостояния.