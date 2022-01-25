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вторник, 25 января 2022 01:02

Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозвали из Рады

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Законопроект о переходном периоде на Донбассе отозвали из Рады
Законопроект о переходном периоде на Донбассе пока не будет рассматриваться. Фото: Украинская правда

В правительстве отозвали из парламента законопроект о переходном периоде на Донбассе.

"Согласно письму, с которым я обратился в Кабмин от нашей фракции", - председатель "Слуги народа" Давид Арахамия заявил на брифинге после заседания фракции, сообщает Gazeta.ua.

Этот законопроект "не очень вяжется с нашим "нормандским форматом", и поэтому я попросил забрать на доработку".

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Сейчас речь идет о необходимости проведения встреч в "нормандском формате" на разных уровнях, и, возможно, участники переговоров достигнут каких-то договоренностей, которые надо будет воплощать в законопроектах, подчеркнул Арахамия.

В августе 2021 года на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект об основах государственной политики переходного периода (№ 5844), в котором были выписаны механизмы возвращения под контроль украинского правительства оккупированных Россией территорий. Некоторые источники указывают, что его отозвали по требованию РФ, которая поставила это условием для проведения встречи в "нормандском формате". Встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 26 января в Париже.

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