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Турция готова пригласить террористов ЛДНР на встречу Путина и Зеленского – Кремль

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Турция готова пригласить террористов ЛДНР на встречу Путина и Зеленского – Кремль
В Кремле впервые прокомментировали свою готовность обсуждать с Украиной мирное урегулирование в Донецкой области. Фото: REUTERS

В Кремле заявили, что якобы Турция на вероятную встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным готова пригласить пророссийских боевиков из Донбасса.

Страна-агрессор объяснила, что уже хотят увидеть реакцию Украины на это предложение. Об этом заявил на брифинге 21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы слышим заявления, которые звучат из Анкары. Можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации в Украине. Мы также слышали заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это важный элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание украинские оппоненты, и как они к этому относятся", - отметил Песков.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина для "улаживания разногласий" между двумя странами.

Президент Турции также планирует в ближайшие недели посетить Киев.

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