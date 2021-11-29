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Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией

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Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией
Эрдоган заявил, что Турция хочет принять участие в разрешении ситуации в регионе. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией.

Сказал об этом турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Туркменистан, передает телеканал NTV.

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"Мы за мир в регионе. Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса ", – сказал Эрдоган.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной. Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и дальше будет поддерживать ее работу.

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