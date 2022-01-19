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среда, 19 января 2022 14:39

Кремль отреагировал на приглашение в Турцию Зеленского и Путина

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Кремль отреагировал на приглашение в Турцию Зеленского и Путина
В Москве хотят, чтобы Турция "повлияла на Киев". Фото: pixabay.com

У президента России Владимира Путина отреагировали на предложение его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры президента Зеленского и Путина в Анкаре.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва приветствует усилия любых стран для "урегулирования ситуации в Украине", передает ТАСС.

Не обошлось и без традиционных обвинений Кремля в адрес украинской стороны. Мол, та якобы бы не выполняет "Минские договоренности".

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"Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения "Минских договоренностей" со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и побудить их к выполнению ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать

Место же проведения каких-либо контактов - это второстепенное", - сказал Песков.

19 января Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Турцию Владимира Зеленского и Владимира Путина для "улаживания разногласий" между двумя странами. Также лидер Турции планирует в ближайшие недели посетить Киев.

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19
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