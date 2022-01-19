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среда, 19 января 2022 10:10

Эрдоган пригласил в Турцию Путина и Зеленского

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Эрдоган пригласил в Турцию Путина и Зеленского
Эрдоган в скором времени отправится в Украину для переговоров с Зеленским. Фото: Reuters

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина для "устранения разногласий" между двумя странами.

Президент Турции также планирует в ближайшие несколько недель посетить Киев, заявил его представитель Ибрагим Калин, пишет Sabah.

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"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Россией и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с Путиным, так и с президентом Украины. Он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах", - сказал он.

Калин добавил, что Эрдоган в скором времени отправится в Украину для переговоров с Зеленским.

29 ноября Эрдоган заявил, что готов стать посредником между Украиной и Россией. Готов к такому шагу, чтобы обеспечить мир на оккупированных территориях Украины "с акцентом на положение крымских татар".

В ответ на это советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.

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19
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