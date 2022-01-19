Назвали предполагаемую дату визита Эрдогана в Киев

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибудет в Украину с визитом 3 февраля. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Украину 3 февраля.

В этот день отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией, сообщает CNN Türk.

Ожидается, что в рамках визита в Украину Эрдоган проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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"Президент Эрдоган, который, как ожидается, приедет в Украину с большой делегацией, будет председательствовать на 10 заседании Стратегического совета высокого уровня со своим коллегой Зеленским", - заявил пресс-секретарь президента Ибрагим Калин.

Ожидается, что по итогам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Соглашения будут носить оборонительный характер.

Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган пригласил в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина для "улаживания разногласий" между двумя странами. Президент Эрдоган проводит переговоры как с Путиным, так и президентом Украины.