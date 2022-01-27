В Украину собирается приехать делегация Европейского парламента

Делегация Европарламента намерена приехать в Украину. Фото: Корреспондент

В Украину направят делегацию Европейского парламента.

Она будет собирать информацию о текущей кризисной ситуации на фоне угрозы вторжения России, сообщает сайт Европарламента.

"В ходе визита с 30 января по 2 февраля депутаты будут наблюдать за ситуацией на местах и ​​продемонстрируют солидарность Европейского парламента с украинским народом и неприятие любых шагов России по дальнейшей эскалации кризиса", - говорится в сообщении.

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Делегация встретится со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, а также запросила встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами иностранных дел и обороны.

Евродепутаты также проведут переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым и членами нескольких комитетов Верховной рады.

Новоизбранная президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила о необходимости укрепления дипломатических усилий для разрешения глобальных конфликтов, в том числе вокруг Украины.