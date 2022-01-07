Послы G7 назвали важнейшие реформы для Украины в 2022 году

По словам послов G7, Украина должна бороться с коррупцией. Фото: УНН

Послы стран G7 назвали реформы, которые будут очень важны для Украины в 2022 году.

Об этом дипломаты написали в Twitter.

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"Каковы будут приоритеты работы Группы Послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику. Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, для всех украинцев", - пишут они.

Также послы рассказали, почему поддерживают процесс реформ в Украине.

По их словам, "Большая семерка" разделяет общие ценности и видение "суверенной, независимой и преуспевающей" страны.

"С этой целью мы поддерживаем развитие Украины как современного, открытого и демократического европейского государства", — говорится в сообщении.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что идею Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного Суда Украины уже поддержал Европарламент, и это предложение также было согласовано с послами стран Большой семерки.