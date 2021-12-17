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пятница, 17 декабря 2021 09:05

НАТО призывает Россию отвести войска от украинских границ

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НАТО призывает Россию отвести войска от украинских границ
Генсек Альянса Йенс Столтенберг во время встречи министров стран-членов НАТО в Риге / Getty Images

Организация НАТО сделала заявление о ситуации в Украине. Альянс призвал Россию отвести войска от украинских границ и продолжить дипломатические переговоры.

Страны Североатлантического союза обеспокоены наращиванием российских войск у украинских границ. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.

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"Мы серьезно озабочены существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной силы возле украинских границ в последние месяцы и отвергаем ложные заявления России о провокациях со стороны Украины и НАТО. Призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать международные обязательства по прозрачности военной деятельности", - говорится в заявлении.

Также в НАТО подчеркнули, что агрессия против Украины дорого обойдется России.

"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и обойдется дорого. Североатлантический союз продолжит тесную координацию с заинтересованными сторонами и международными организациями, включая ЕС. Призываем Россию отвести войска от Украины в соответствии с ее международными обязательствами", - заявили в Альянсе.

Также там подтвердили, что поддерживают желание всех стран определять будущее самостоятельно.

"Отношения НАТО с Украиной - это вопрос только Украины и 30 союзников по Альянсу. Категорически отвергаем попытки разделить безопасность союзников. Готовы к конструктивному диалогу с Россией. Подтверждаем давнее приглашение России на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

Сенаторы США предложили предоставить в следующем году $450 млн Украине и закрепить за Россией статус "государства-спонсора терроризма".

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