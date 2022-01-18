Вновь избранная президент Европрламента пообещала Украине поддержку

Метсола отдельно отметила, что ситуация в Беларуси продолжает вызывать беспокойство. Фото: Reuters

Вновь избранная президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила о необходимости укрепления дипломатических усилий для решения глобальных конфликтов, в частности вокруг Украины.

В своей речи перед голосованием 18 января она вспомнила "Украину, которая находится под угрозой", передает "Европейская правда".

"Я говорила об Украине и Беларуси в контексте, в котором мы живем. Который касается безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Европарламент очень однозначен в своей позиции – диктаторы нас не разделят", - заявила глава Европарламента во время пресс-конференции после своего избрания на должность.

Метсола отдельно отметила, что ситуация в Беларуси продолжает вызывать обеспокоенность.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы отправить сильнейший политический месседж, а также поддержать людей, которые живут в диктаторском режиме и чьи права нарушают", - добавила она.

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Европейский парламент избрал Метсолу своим президентом на вторую половину срока 2019-2024 годов. 43-летняя Метсола стала самой молодой женщиной-президентом в истории Европарламента и первой женщиной за 23 года. Бывшая вице-спикер принадлежит к фракции Европейской народной партии. Она исполняла обязанности председателя Европарламента с 11 января после смерти Давида Сассоли.