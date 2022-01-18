Вновь избранная президент Европрламента пообещала Украине поддержку

 
Ексклюзивы
1/5
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
Просмотров: 54
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1530
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2835
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 333
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1548
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4716
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3114
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3321
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 621
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1224
Фото
Все фото
20
5
6
6
11
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Под Печерский суд согнали силовиков с автозаком
Видео
Все видео
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1215
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4923
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 423
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 594
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 15:25

Вновь избранная президент Европрламента пообещала Украине поддержку

  Комментировать
Вновь избранная президент Европрламента пообещала Украине поддержку
Метсола отдельно отметила, что ситуация в Беларуси продолжает вызывать беспокойство. Фото: Reuters

Вновь избранная президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила о необходимости укрепления дипломатических усилий для решения глобальных конфликтов, в частности вокруг Украины.

В своей речи перед голосованием 18 января она вспомнила "Украину, которая находится под угрозой", передает "Европейская правда".

"Я говорила об Украине и Беларуси в контексте, в котором мы живем. Который касается безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Европарламент очень однозначен в своей позиции – диктаторы нас не разделят", - заявила глава Европарламента во время пресс-конференции после своего избрания на должность.

Метсола отдельно отметила, что ситуация в Беларуси продолжает вызывать обеспокоенность.

"Мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы отправить сильнейший политический месседж, а также поддержать людей, которые живут в диктаторском режиме и чьи права нарушают", - добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер президент Европарламента Давид Сассоли

Европейский парламент избрал Метсолу своим президентом на вторую половину срока 2019-2024 годов.

43-летняя Метсола стала самой молодой женщиной-президентом в истории Европарламента и первой женщиной за 23 года. Бывшая вице-спикер принадлежит к фракции Европейской народной партии. Она исполняла обязанности председателя Европарламента с 11 января после смерти Давида Сассоли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вновь избранная президент Европрламента пообещала Украине поддержку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 18549
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 16353
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 10647
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста
Автобус с поклонниками Порошенко из Донецкой области задержали на блок поста 1 Просмотров: 7867
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 7272
Политика
Немецкая министр после Киева полетела в РФ договариваться о нормандской встрече
Немецкая министр после Киева полетела в РФ договариваться о нормандской встрече Просмотров: 45
Каждый последующий обыск в Чернигове – это минус в рейтинге Зеленского, – эксперт
Каждый последующий обыск в Чернигове – это минус в рейтинге Зеленского, – эксперт Просмотров: 72
Европарламент впервые за 23 года возглавила женщина
Европарламент впервые за 23 года возглавила женщина Просмотров: 360
Госсекретарь США едет в Украину с визитом - СМИ
Госсекретарь США едет в Украину с визитом - СМИ Просмотров: 387
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
 2 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
10
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 1653
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть