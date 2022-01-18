Европарламент впервые за 23 года возглавила женщина

Кандидатуру Метсолы поддержали 458 депутатов из 606 присутствующих. Фото: Reuters

Европейский парламент избрал Роберту Метсолу своим президентом на вторую половину срока 2019-2024 годов.

На эту должность претендовало четыре кандидата, сообщает пресс-служба Европарламента в Twitter. Метсола стала первой женщиной-спикером Евросовета с 1999-го.

"За Метсолу, представляющую Европейскую народную партию, в первом туре проголосовали 458 депутатов из 606 присутствующих. Для избрания на пост президента Европарламента кандидату было достаточно набрать более 309 голосов", - говорится в сообщении.

На должность претендовали также Алиса Кунке из Швеции, Косма Злотовски от Польши и Сира Рего из Испании. Метсола - юрист, специализируется на европейском праве и европейской политике. Она исполняла обязанности главы Европарламента с 11 января после смерти Давида Сассоли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер президент Европарламента Давид Сассоли

"Поздравляем с избранием председателем Европейского парламента. Желаем успехов на этой должности и рассчитываем на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 января.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также поздравил Метсолу с избранием на должность.

Гражданка Мальты и бывшая вице-спикер Европарламента родилась в 1979 году. Замужем, имеет троих детей. Окончила Мальтийский университет и колледж Европы в Брюгге. С 2004-го по 2012 год работала в представительстве Мальты при ЕС на должности атташе по правового и судебного сотрудничества. Затем входила в состав команды верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности как юрисконсульт. Метсолу впервые избрали в Европарламент в 2013-м. Она стала одной из первых женщин Мальты, занявших кресло евродепутата. В 2014 году ее переизбрали рекордным количеством голосов. Активно защищает права женщин и выступает за максимально открытый Европарламент.