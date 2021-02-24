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среда, 24 февраля 2021 13:27

Суд наказал очередного сторонника "русского мира" в Луганской области

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Суд наказал очередного сторонника &quot;русского мира&quot; в Луганской области
На Луганщине осудили организатора незаконного "референдума". Фото: dw.com

Очередного сторонника "русского мира", причастного к проведению незаконного "референдума", разоблачили и привлекли к уголовной ответственности на Луганщине.

Суд поставил точку в операции, проведенной военнослужащими Луганского пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса, рассказали в пресс-службе МВД.

В марте 2020-го пограничники разоблачили местного жителя, который 2014 года выполнял функции председателя избирательной комиссии на незаконном "референдуме" в населенном пункте Передельское Луганской области.

Во вторник, 23 февраля, Беловодский районный суд Луганской области признал гражданина Украины, причастного к организации и проведению нелегитимного "референдума", виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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"Госпогранслужба Украины проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности сторонников "русского мира", принимавших участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские на Донбассе за сутки разоблачили 4 пособника российских военных.

Проверили 4599 жителей Донецкой и Луганской областей, а также 4722 автомобиля, обнаружив 76 административных правонарушений, сообщает спикер пресс-центра Объединенных сил Марианна Маркевич.

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