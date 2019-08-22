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четверг, 22 августа 2019 15:59

Осужденный россиян попросил у Зеленского о помиловании

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Осужденный россиян попросил у Зеленского о помиловании
Боевик попросил помилования у Зеленского. Фото с открытых источников.

Россиянин Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм за то, что воевал на стороне боевиков, написал заявление прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского.

"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, да и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - сказал заключенный корреспонденту "Громадського".

Седиков - лейтенант запаса Вооруженных сил РФ, в 2016-м он начал воевать на стороне боевиков так называемой ЛНР. В июле 2016-го Седикова задержали украинские военные, тогда он получил ранение ноги. В 2017-м его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы.

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Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

Боевика уже возили на обмен в декабре 2017-го, но вернули, как и всех других россиян.

Бойцы 54-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали боевиков в оккупированном Первомайске Луганской области. Уничтожили немало российского имущества и 20 боевиков, 11 ранили.

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