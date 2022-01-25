Оккупанты обстреляли Причепиловку из гранатометов и пулеметов

По состоянию на утро 25 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

В сторону Причепиловки на Луганщине российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также из стрелкового оружия.

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По состоянию на утро 25 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

23 января российские оккупанты на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Восемь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий ООС получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.