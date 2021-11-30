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вторник, 30 ноября 2021 07:37

На Донбассе враг ударил из артиллерии в сторону населённого пункта. Среди раненых – гражданское лицо

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На Донбассе враг ударил из артиллерии в сторону населённого пункта. Среди раненых – гражданское лицо
За сутки на Донбассе враг ранил двух воинов ВСУ и одного гражданского человека. Фото: "Укринформ"

За прошедшие сутки, 29 ноября, боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Два из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

"Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранения", - отметили в штабе.

В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты обстреляли из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе.

По состоянию на 07:00 30 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений. Активизация противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.

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Дата
30
ноября

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