Сообщили хорошие новости с передовой

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Враг бил из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в направлении Южного Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По состоянию на утро 29 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано тоже одно нарушение режима прекращения огня.

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В районе Светлодарска в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на этой неделе прибыли очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений. Активизация противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.