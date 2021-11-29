Сообщили хорошие новости с передовой

За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Враг бил из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов в направлении Южного Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
По состоянию на утро 29 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано тоже одно нарушение режима прекращения огня.
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В районе Светлодарска в Луганской области противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на этой неделе прибыли очередная группа кадровых российских военнослужащих для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений.
Активизация противником разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов.
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