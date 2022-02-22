Минских соглашений больше не существует - Путин

Путин выступает за демилитаризацию Украины и хочет, чтобы Киев отказался от вступления украины в НАТО. Фото: kremlin.ru

Россия считает, что Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе больше не существует.

Особенно после признания РФ так называемых ЛДНР, заявил 22 февраля президент России Владимир Путин на прессконференции после получения разрешения от Совета федерации на использование российской армии за рубежом, передает Gazeta.ua.

"Усилиями нынешней киевской власти все было сведено на нет. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания "народных республик" Донбасса. Руководство Украины публично начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения. Первые лица об этом заявили. Теперь Минских соглашений не существует, чего их выполнять, если мы признали независимость этих образований?", - сказал Путин.

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Он добавил, что выступает за демилитаризацию Украины и хочет, чтобы Киев отказался от вступления страны в НАТО.

"Как далеко готовы зайти российские войска? Предвидеть конкретные действия невозможно, это зависит от ситуации. Лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшняя киевская власть сама отказалась от вступления в НАТО и придерживалась бы нейтралитета", - отметил президент РФ.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах". Колонны тяжелой техники без опознавательных знаков двинулись на Донбасс. Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций. Германия приостановила сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2". Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и друзей Путина - бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов. Их активы в Британии будут заморожены, а лицам запретят приезжать в страну.